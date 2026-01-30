Quando la scuola fa rete diventa avanguardia educativa | Dalla Matita al 2D | un progetto che restituisce senso pedagogico culturale e civile alla progettualità scolastica

Le scuole italiane cercano di adattarsi ai cambiamenti rapidi e alle difficoltà di oggi. Con il progetto “Dalla Matita al 2D”, gli insegnanti vogliono mettere al centro dell’attenzione la progettualità e la crescita degli studenti. È un modo per riaccendere il senso pedagogico e civico, rispondendo alle fragilità emotive e alle sfide di un’istruzione sempre più complessa. In un momento in cui la scuola deve reinventarsi, questa iniziativa punta a mettere in rete le energie migliori per un futuro più solido.

Non basta più “fare progetti”: è necessario che essi siano radicati in una visione pedagogica, capaci di incidere realmente sui processi formativi e di restituire alla scuola il suo ruolo di avanguardia educativa. Il Progetto Pilota “Dalla Matita al 2D. Animare il Presente, Orientare al Futuro!” rappresenta, in questo scenario, un’esperienza emblematica. Non solo per la qualità dei risultati raggiunti, ma soprattutto perché mostra come la scuola, quando lavora in rete, possa trasformare una progettualità in un’azione educativa strutturata, coerente e generativa di senso. Capofila del progetto è il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Palermo, insieme al Liceo Scientifico “Benedetto Croce”, al Liceo Artistico “Damiani Almeyda Crispi”, al Liceo Artistico “E.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il 31 gennaio alle 10:30, presso il Cinema De Seta a Palermo, si terrà l’evento conclusivo del progetto pilota “Dalla Matita al 2D”.

