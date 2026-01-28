Pirateria audiovisiva con guadagni milionari a Catania smantellata una rete dedita al cybercrime | 31 indagati

A Catania, la polizia ha smantellato una rete internazionale di pirateria audiovisiva che guadagnava milioni di euro. Durante l’operazione, chiamata

31 persone indagate e una vasta rete di pirateria audiovisiva smantellata: questo il risultato dell’operazione internazionale “Switch off” coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania. L’indagine, avviata un anno fa, ha portato alla luce un gruppo criminale transnazionale accusato di diffusione illecita di palinsesti televisivi, accesso abusivo a sistemi informatici, frode informatica, intestazione fittizia di beni e riciclaggio. L’operazione è stata condotta con il supporto di Eurojust, Europol, Interpol e le autorità giudiziarie di numerosi Paesi. Un’indagine internazionale contro il cybercrime Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione “Switch off” ha rappresentato un importante sforzo congiunto tra le forze dell’ordine italiane e internazionali per contrastare il cybercrime e la pirateria audiovisiva. 🔗 Leggi su Virgilio.it

