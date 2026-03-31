Dal Belgio | Lukaku non tornerà a Napoli e non c’è alcun ultimatum

Secondo il giornale belga Hln, Romelu Lukaku non ritornerà al club di Napoli e al momento non sono stati presentati ultimatum riguardo alla sua situazione contrattuale. La notizia si basa su fonti vicine alla vicenda e non ci sono indicazioni di cambiamenti imminenti. La posizione del calciatore e del club rimane stabile, senza nuove comunicazioni ufficiali.

Hln: il nuovo infortunio è stato scoperto soltanto in Belgio. L'entourage di Lukaku non sa nulla dell'ultimatum. Notizia che il Napoli avrebbe fatto trapelare ad alcuni giornalisti italiani amici Db Bergamo 22022026 - campionato di calcio serie A Atalanta-Napoli foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Romelu Lukaku Il giornale belga Hln fa il punto della situazione sulla vicenda Lukaku. Scrive che Romelu non rientrerà a Napoli e che non c’è alcun ultimatum del club. La decisione è stata presa: secondo le nostre informazioni, Romelu Lukaku non tornerà a Napoli per il momento. Rimarrà in Belgio almeno fino alla fine di questa settimana per recuperare dal nuovo infortunio: infiammazione e versamento al muscolo flessore dell’anca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Dal Belgio: Lukaku non tornerà a Napoli e non c’è alcun ultimatum Articoli correlati Leggi anche: Calciomercato Napoli, addio Lukaku? Dal Belgio spunta un indizio Napoli, dal Belgio l’ulteriore chiarimento su Lukaku: arriva l’annuncio sul MondialeRomelu Lukaku ha deciso di non raggiungere Castel Volturno e il Belgio supporta la scelta del centravanti. Leggi anche: Dal Belgio: “Il Napoli sta creando un’immagine negativa di Lukaku per venderlo” DELIRIOO!! LUKAKU AL 96'! VERONA-NAPOLI 1-2 | LIVE REACTION NAPOLETANI