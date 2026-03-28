Un giornale belga ha pubblicato un articolo dedicato alla situazione di Romelu Lukaku, sostenendo che il Napoli stia cercando di influenzare l’immagine dell’attaccante per favorirne la cessione. Nell’articolo si afferma che il club napoletano stia lavorando per creare una percezione negativa del giocatore, non limitandosi alle only attività di allenamento in Belgio.

Il giornale Hln: "il presidente De Laurentiis sa quali fili tirare. Non è un caso che la stampa italiana parli di società arrabbiata. Vogliono liberarsi di Lukaku. Lui cerca solo di entrare in forma il più presto possibile" Db Torino 25012026 - campionato di calcio serie A Juventus-Napoli foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Romelu Lukaku Il giornale belga Hln apre la sezione calcistica con l’affaire Lukaku e il titolo è chiarissimo: “Non si tratta solo di allenarsi in Belgio: il Napoli sta cercando di spingere Romelu Lukaku verso la cessione“. Il quotidiano scrive che si tratta di un’operazione fortemente spinta dal Napoli, attraverso la stampa, con l’obiettivo di liberarsi dell’attaccante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dal Belgio: “Il Napoli sta creando un’immagine negativa di Lukaku per venderlo”

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