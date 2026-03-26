Dal Belgio arriva un chiarimento ufficiale riguardo la situazione di Romelu Lukaku, che ha scelto di non unirsi alla squadra a Castel Volturno. La federazione belga ha confermato di rispettare la decisione dell’attaccante di non partecipare alle attività del gruppo in vista del Mondiale. La notizia è stata comunicata attraverso un annuncio ufficiale.

Romelu Lukaku ha deciso di non raggiungere Castel Volturno e il Belgio supporta la scelta del centravanti. Vincent Mannaert, direttore tecnico della Nazionale belga, ha spiegato il tutto e preso una posizione. Lukaku e la gestione della stagione: la razionalità del belga. Il bomber ha valutato attentamente cosa fosse meglio per il prosieguo dell’annata. “Ha concluso che non sarebbe stato ideale continuare ad allenarsi con ritmo sostenuto”, ha dichiarato Mannaert. I voli e i trasporti necessari dal Belgio all’Italia hanno spinto Lukaku a una scelta che il direttore tecnico descrive come ponderata, non impulsiva. Non si tratta di problemi fisici: il giocatore ha semplicemente ritenuto opportuno gestire meglio le proprie energie negli ultimi mesi di stagione, sia per il Napoli che in vista degli impegni internazionali. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, dal Belgio l’ulteriore chiarimento su Lukaku: arriva l’annuncio sul Mondiale

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