Calciomercato Napoli addio Lukaku? Dal Belgio spunta un indizio

Il rapporto tra Romelu Lukaku e il Napoli potrebbe essere arrivato al capolinea. L’attaccante belga, nonostante abbia ancora un anno di contratto, è reduce da una stagione complicata, segnata da infortuni e scelte tecniche che lo hanno spesso lasciato in panchina. Proprio per questo motivo, non sembrerebbe più essere considerato incedibile dal club partenopeo. Dall’infortunio al ballottaggio con Hojlund. La stagione di Romelu Lukaku non è iniziata nel migliore dei modi: un grave infortunio muscolare, rimediato durante un’amichevole estiva, lo ha costretto a restare ai box per oltre quattro mesi. Al rientro, l’attaccante ha trovato un momento di gloria con il gol decisivo al 97’ contro il Hellas Verona, che ha regalato tre punti fondamentali al Napoli. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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