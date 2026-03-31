A Cuba sono stati liberati 25 prigionieri politici, mentre altri 26 continuano a rimanere in carcere. La liberazione rientra in un accordo mediato dal Vaticano, che prevedeva il rilascio di 51 persone. L’operazione rappresenta un passo, ma non ha portato alla totale scarcerazione dei detenuti previsti.

La liberazione di 25 detenuti politici a Cuba segna una tappa cruciale, sebbene parziale, nell’accordo mediato dal Vaticano che prevedeva il rilascio di 51 prigionieri. Questa iniziativa, annunciata dall’amministrazione dell’Avana, ha uscire dalle carceri due nuovi nomi: Evelio Luis Herrera Duvergel e Jarol Varona Agüero. Nonostante questo progresso, i dati indicano che la metà dei beneficiari previsti non è ancora stata raggiunta. I dettagli sui rilasci recenti evidenziano la gravità delle condanne originarie. Il giovane Herrera Duvergel, ventiquattrenne, aveva scontato sette anni per il suo ruolo nelle proteste del luglio 2021. Accanto a lui, Varona Agüero, un uomo di 52 anni, era stato condannato a tredici anni per aver promosso su Facebook una manifestazione mai avvenuta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuba: 25 liberati, ma la metà dei prigionieri resta in carcere

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