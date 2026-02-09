Venezuela i membri dell' opposizione liberati si uniscono alla veglia delle famiglie dei prigionieri ancora rinchiusi

I politici dell’opposizione venezuelana Guanipa, Armas, Hernandez e Oropeza sono stati rilasciati dal governo di Delcy Rodriguez e hanno partecipato a una breve manifestazione. Sono scesi dalle auto guidate dai familiari dei prigionieri ancora in carcere e si sono uniti alla veglia organizzata davanti all’Helicoide, dove si trovano ancora alcuni detenuti. La scena si è svolta senza incidenti, mentre i familiari sperano in ulteriori passi verso la liberazione di chi resta in carcere.

(LaPresse) I politici dell’opposizione venezuelana Juan Pablo Guanipa, Jesus Armas, Dignora Hernandez e Maria Oropeza, rilasciati dal carcere dal governo di Delcy Rodriguez, hanno guidato un corteo di auto dalla prigione di Helicoide, dove i parenti dei prigionieri ancora rinchiusi hanno organizzato una veglia. Al grido di “Libertà” e “Non abbiamo paura”, i leader, accompagnati da alcuni attivisti, sono arrivati al centro di detenzione di Boleita. L’8 gennaio il governo di Rodríguez ha annunciato che avrebbe liberato un numero significativo di prigionieri – una richiesta fondamentale dell’opposizione e delle organizzazioni per i diritti umani del Paese, sostenute dagli Stati Uniti – ma le famiglie e le organizzazioni per i diritti umani hanno criticato le autorità per la lentezza dei rilasci. 🔗 Leggi su Lapresse.it

