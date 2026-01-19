hannoun resta in carcere liberati tre degli arrestati

Mohammad Hannoun rimane in carcere, mentre tre degli arrestati sono stati rilasciati. L'architetto e attivista palestinese è accusato di finanziare Hamas tramite le sue associazioni benefiche e di guidare la cellula italiana dell'organizzazione. La vicenda è al centro di un'attenzione giudiziaria che prosegue, con sviluppi ancora da chiarire.

Resta in carcere Mohammad Hannoun, l'architetto e attivista palestinese accusato di essere finanziatore di Hamas attraverso le sue associazioni benefiche e di essere il vertice della cellula italiana dell'organizzazione. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Genova. I giudici del Riesame hanno annullato tre delle sette misure cautelari eseguite il 27 dicembre scorso delle nove disposte dalla gip Silvia Carpanini. Annullata la misura per Khalil Abu Deiah, custode e legale rappresentante dell'associazione la Cupola d'Oro di Milano. Da quanto risulta da fonti legali, sembra che - soprattutto per alcune posizioni - sia stato decisivo per l'annullamento che le prove israeliane siano state escluse dal procedimento in quanto ritenute non utilizzabili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Furti a raffica alla Pam di via Diaz, arrestati in tre: liberati il giorno dopo

Nella giornata del 8 gennaio 2026, la Polizia locale di Ravenna ha arrestato tre persone responsabili di una serie di furti alla supermercato Pam di via Diaz. Gli individui sono stati subito liberati il giorno seguente. L’attività delle forze dell’ordine nel centro storico continua a essere fondamentale per garantire sicurezza e tutela della comunità.

Ostia, arrestati con oltre 4 chili di cocaina: uno resta in carcere, l’altro scarcerato

Due uomini sono stati arrestati a Ostia con oltre 4 chili di cocaina. Durante un'operazione, sono stati sorpresi a gettare uno zaino contenente droga, ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Uno dei fermati è stato portato in carcere, mentre l’altro è stato scarcerato. È stato inoltre individuato un ulteriore punto di spaccio in piazza Gasparri.

