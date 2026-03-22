Il viceministro degli Esteri di Cuba ha comunicato che i 51 prigionieri annunciati come liberati la settimana scorsa sono stati effettivamente liberati nei giorni successivi. La notizia è stata diffusa poco dopo l’annuncio ufficiale del governo cubano, confermando così il rilascio di questi detenuti. La liberazione rappresenta un passo che il governo ha definito come simbolico in vista di un incontro con la Santa Sede.

(LaPresse) I 51 prigionieri di cui settimana scorsa il governo di Cuba aveva annunciato la liberazione sono stati effettivamente liberati pochi giorni dopo. Ad annunciarlo il viceministro degli esteri cubano, Fernández de Cossío, durante un incontro con la stampa estera convocato a L’Avana: “Due o tre giorni dopo, sono tornati tutti a casa senza problemi e senza nessuna notizia al riguardo. Sono stati liberati”, chiarendo che la liberazione è avvenuta “sulla base della clemenza e delle disposizioni incorporate all’interno del nostro sistema legale e penale”. Alla domanda se il gesto fosse legato alle negoziazioni con gli Stati Uniti in... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, viceministro esteri: "Liberati i 51 prigionieri annunciati come atto simbolico per Santa Sede"

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