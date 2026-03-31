Criticità nelle primarie rilevate dall’Ats | Il Comune intervenga

L’Ats ha segnalato diverse criticità nelle scuole primarie di via Filzi a Garbatola, che ospitano le strutture Ada Negri e Madre Teresa di Calcutta. In risposta, la Lega di Nerviano ha presentato un’interrogazione urgente in consiglio comunale, chiedendo un intervento del Comune per affrontare problemi legati alla sicurezza, all’igiene e alle condizioni strutturali degli edifici.

Sicurezza, igiene e condizioni strutturali sotto osservazione. La Lega di Nerviano ha presentato un’interrogazione urgente in consiglio comunale, chiedendo chiarimenti sulle criticità emerse nel plesso scolastico di via Filzi a Garbatola, che ospita le primarie Ada Negri e Madre Teresa di Calcutta. Alla base della richiesta, il verbale dell’Ats Milano Città Metropolitana, redatto dopo un sopralluogo del 13 marzo, che fotografa una situazione definita "preoccupante": ben 14 le criticità rilevate, tra problemi strutturali, igienici e legati alla sicurezza. Tra le urgenze segnalate, il malfunzionamento delle porte tagliafuoco (Rei), infiltrazioni d’acqua da soffitti e pareti, presenza di guano di piccioni e la necessità di interventi di sanificazione straordinaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Criticità nelle primarie rilevate dall’Ats: "Il Comune intervenga" Articoli correlati Stazione merci a San Rocchetto, anche la Regione adesso è contraria: «Rilevate criticità»L'assessore alle Infrastruttura Francesco Baldelli ha chiesto a Rfi di individuare un'altra sede. Adorno (M5S) presenta un'interrogazione sulle criticità rilevate da Corte dei Conti nella sanità sicilianaListe "pulite" al telefono ed esami in ritardo: le contraddizioni della sanità catanese nell'analisi della Corte dei Conti “Appare chiaro – ha... Leggi anche: Microplastiche rilevate anche nelle grotte del Timavo