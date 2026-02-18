Microplastiche rilevate anche nelle grotte del Timavo

Le microplastiche sono state trovate anche nelle grotte del Timavo, un fatto che preoccupa gli esperti. Le analisi condotte dall’Università di Trieste hanno dimostrato la presenza di frammenti di plastica in ambienti sotterranei isolati, dove finora nessuno aveva mai pensato che potessero arrivare. Durante le ricerche, i ricercatori hanno prelevato campioni da punti nascosti delle cavità, scoprendo tracce di microplastiche anche in acque poco conosciute e inaccessibili.

I materiali sono presenti anche in zone mai toccate dall'uomo. Lo studio dell'll'Università di Trieste in collaborazione con la Società adriatica di speleologia, il Comune e il Bioscience research center I risultati sono apparsi su riviste scientifiche internazionali come Microplastics ed Environmental Pollution. Le particelle sono state rintracciate in grotte carsiche profonde connesse al sistema del fiume Timavo, tra i più rilevanti complessi idrici sotterranei dell'area alpino-dinarica. L'indagine evidenzia che persino ambienti estremi e mai antropizzati non risultano immuni dall'inquinamento di origine umana.