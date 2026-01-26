Adorno M5S presenta un' interrogazione sulle criticità rilevate da Corte dei Conti nella sanità siciliana

Lidia Adorno, deputata del Movimento 5 Stelle, ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione e all’assessore alla Salute per chiedere chiarimenti sulle criticità rilevate dalla Corte dei Conti riguardo alla gestione delle liste di attesa nella sanità siciliana. La richiesta mira a fare luce sulle problematiche emerse e a verificare eventuali misure correttive adottate.

Liste "pulite" al telefono ed esami in ritardo: le contraddizioni della sanità catanese nell'analisi della Corte dei Conti “Appare chiaro – ha osservato la parlamentare pentastellata - come il mondo della sanità, sulla nostra Isola, si muova senza un’adeguata capacità di coordinamento tra i vari attori in campo. E non sfuggono di certo le incongruità rilevate dalla Corte dei Conti tra i dati trasmessi dalle aziende sanitarie in relazione alle attività di recupero e di riduzione delle liste d’attesa per quanto attiene il periodo ricompreso tra il 2020 e il 2024. Un rilievo impietoso che precisa che oltre il 90% delle prestazioni specialistiche e l’80% dei ricoveri in lista d’attesa sono stati eliminati senza che l’attività sanitaria sia stata effettivamente resa.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

