Stazione merci a San Rocchetto anche la Regione adesso è contraria | Rilevate criticità

La Regione Marche ha espresso ufficialmente il suo dissenso riguardo all’ipotesi di costruire una stazione merci a San Rocchetto di Castelfidardo. La decisione arriva dopo aver valutato alcune criticità rilevate nell’area, mentre i residenti, che si erano costituiti in Comitato, continuano a opporsi all’intervento proposto da Rfi. La questione riguarda ora le posizioni ufficiali delle istituzioni e le opposizioni locali.

L'assessore alle Infrastruttura Francesco Baldelli ha chiesto a Rfi di individuare un'altra sede. La proposta è stata presa in considerazione. Soddisfatti il Comitato dei residenti, Antonio Mastrovincenzo (Pd) e Monica Bordoni delle Liste Civiche Osimo A dirlo è stato questa mattina l’assessore alle Infrastrutture della Regione Marche Francesco Baldelli, rispondendo a un’interrogazione in merito posta dal consigliere del Partito Democratico Antonio Mastrovincenzo. «Gli uffici regionali – ha spiegato l’assessore - hanno sottolineato alcune criticità del sito. È in corso una procedura di Via nazionale assai complessa» e «nelle interlocuzioni formali con Rfi la Regione ha chiesto formalmente la possibilità della delocalizzazione di quella stazione e Rfi sta prendendo in considerazione questa richiesta». 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Articoli correlati

Adorno (M5S) presenta un'interrogazione sulle criticità rilevate da Corte dei Conti nella sanità sicilianaListe "pulite" al telefono ed esami in ritardo: le contraddizioni della sanità catanese nell'analisi della Corte dei Conti “Appare chiaro – ha...

Leggi anche: Microplastiche rilevate anche nelle grotte del Timavo

Una selezione di notizie su San Rocchetto

Argomenti discussi: Marche, Consiglio: in odg 10 marzo violenza di genere e comuni montani.

Stazione merci a Castelfidardo, Baldelli: «Chiesto a Rfi di delocalizzare»Sulla stazione merci a Castelfidardo Baldelli ha spiegato di aver chiesto a Rfi di delocalizzare l'opera. In Aula il Comitato ... centropagina.it

Stazione merci, Comuni sul piede di guerraIl sito individuato da Rfi a San Rocchetto di Castelfidardo riguarda anche Osimo Stazione. Nasce un comitato in lotta insieme ad Ascani Batte i pugni la politica fidardense per dire no alla ... ilrestodelcarlino.it