Un giovane di 26 anni di Fermo sta avviando la realizzazione di un progetto personale: aprire una struttura ricettiva immersa nel verde. Con il supporto della famiglia, sta seguendo le fasi necessarie per trasformare questa idea in una realtà concreta. La sua intenzione è di creare un luogo dedicato all’ospitalità in un’area naturale.

"Il mio sogno è aprire una struttura ricettiva immersa nel verde". Un sogno che per Paolo Catinari 26 anni di Fermo, insieme alla sua famiglia sta iniziando a prendere forma. Una storia emozionate quella di Paolo, un ragazzo affetto dalla sindrome di Down, che nel 2020 mentre era impegnato un’esperienza formativa con il progetto di alternanza scuola lavoro, lavorando in una struttura ha scoperta la sua vocazione, quella di aprire e gestire un ‘B&B’ o un agriturismo. I genitori colpiti dall’entusiasmo di Paolo, hanno deciso nel 2022 di acquistare in contrada San Pietro a Monte Vidon Corrado, un casolare con annessi due ettari di terreno con piante di ulivo e altre coltivazioni, con appunto l’obiettivo di trasformarlo in una struttura ricettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Così sto realizzando il mio sogno"

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