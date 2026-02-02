Alcaraz | I sogni che sto realizzando non sono come me li immaginavo da bambino

Carlos Alcaraz ha vinto il suo primo torneo importante, ma rivela che i sogni di bambino non sono andati come si aspettava. Dopo aver battuto il suo avversario in finale, il giovane tennista spagnolo dice di aver avuto poca energia per uscire a festeggiare. È arrivato in camera alle due del mattino e ha preferito riposare, invece di godersi il momento. Alcaraz si dice felice, ma anche sorpreso di come siano cambiate le cose rispetto alle sue aspettative di bambino.

“ Vorrei aver avuto l’energia per uscire e festeggiare. Dopo la finale, sono arrivato in camera alle due del mattino e non ho potuto fare nulla. Ero esausto. Ero completamente esausto”. Carlos Alcaraz ha vinto gli Australian Open chiudendo il Career Grand Slam ma soprattutto facendo un salto di maturità. Non ha più l’ombra di Ferrero alle spalle e ora fa da solo: “ Ho capito quanto sia importante parlare a se stessi in modo positivo. Quando le cose si fanno difficili, è allora che devi scavare a fondo. Può cambiare tutto; cambia la tua mentalità. Non è un caso che i miei due migliori Slam – gli US Open e questo Australian Open – siano arrivati??quando ho parlato gentilmente a me stesso e mi sono trattato eccezionalmente bene, intenzionalmente fin dall’inizio”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

