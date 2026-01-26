Il 23 gennaio è uscito “Sognatori”, il nuovo singolo di Mattia Briga. La canzone esprime l’importanza di mantenere vivo il desiderio di sognare, in particolare il sogno di diventare genitori, condiviso con la compagna Arianna Montefiori negli ultimi quattro anni. Briga mette in luce anche il ruolo di figure come Maria De Filippi, simbolo di donna libera e indipendente, in un percorso di crescita e realizzazione personale.

Il 23 gennaio è uscito “Sognatori” il nuovo singolo del cantautore Mattia Briga (In arte Briga). Il testo della canzone dichiara esplicitamente la forza di essere sognatori e di continuare ad esserlo sempre ma il sogno più urgente che ha occupato la mente dell’autore negli ultimi quattro anni, e che ha condiviso con la sua amata Arianna Montefiori, è stato il desiderio di diventare genitori, di poter coronare la propria storia d’amore con un figlio, di crescere una creatura da poter amare. Un sogno che la coppia sta realizzando proprio in questo periodo: Briga e Arianna infatti aspettano una bambina. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Mattia Briga racconta il brano “Sognatori”: “Oggi non sogno più da solo. Stiamo realizzando il sogno di diventare genitori. Maria De Filippi? Si parla spesso della condizione delle donne, lei rappresenta la donna libera e indipendente” – Intervista

Isobel Kinnear racconta la reazione di Maria De Filippi quando ha lasciato Amici per Caduta LiberaIsobel Kinnear condivide i dettagli sulla reazione di Maria De Filippi al momento della sua decisione di lasciare il corpo di ballo di Amici.

Leggi anche: Pierdavide Carone il nuovo album è “CARONE”: “C’è un brano che quasi mi vergognavo a pubblicare. Grato a Maria De Filippi e ad Amici. Lucio Dalla? Ecco cosa ha fatto per me Sanremo” – Intervista Video

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Sognatori: il nuovo singolo autobiografico di Briga tra amore, sogni e speranza; Briga, in arrivo il nuovo singolo Sognatori; Briga, intervista esclusiva: Sto vivendo un momento meraviglioso. Il mio nuovo singolo 'Sognatori' è per i resilienti.

Briga, Intervista esclusiva: Sto vivendo un momento meraviglioso. Il mio nuovo singolo 'Sognatori' è per i resilientiDalla musica alle emozioni: il poliedrico Briga ha raccontato ai microfoni di Comingsoon.it il meraviglioso momento che sta vivendo e presentato il suo nuovo singolo Sognatori. msn.com

Briga parla del nuovo singolo Sognatori: E’ un momento meravigliosoScopri il mondo di Briga, il cantautore romano, e le sue nuove riflessioni artistiche nel panorama musicale italiano. mondotv24.it

L'attesa più bella Il meraviglioso scatto di Mattia Briga e Arianna Montefiori in uno dei momenti più belli della loro vita: 3 cuori che battono insieme #Verissimo - facebook.com facebook