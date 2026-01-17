Novak Djokovic, 38 anni, afferma che il ritiro non è una possibilità e che continua a vivere il suo sogno nel tennis. Alla vigilia del torneo che ha vinto 10 volte, il campione serbo, attualmente quarto nel ranking mondiale, sottolinea come i risultati e gli obiettivi siano ancora motivo di motivazione e impegno nella sua carriera.

Il 38enne serbo alla vigilia del torneo che ha vinto 10 volte: "Sono quarto al mondo e i traguardi mi motivano. Sinner e Alcaraz sono su di un altro livello, ma non significa che gli altri non abbiano chance" Su questi campi Novak Djokovic ha raccolto 10 dei suoi 24 preziosissimi Slam. Qui Nole, che esordirà lunedì nel match serale sulla Rod Laver Arena contro lo spagnolo Martinez, vuole battersi contro il tempo che passa inesorabile e i suoi giovani rivali per raggiungere quota 25 e diventare il giocatore con più Slam della storia maschile e femminile. Qualche acciacco al collo e allenamenti convincenti, il solito Djoker che mischia le carte per non dare punti di riferimento agli avversari: "Ho chiuso la stagione nella prima settimana di novembre, quindi è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ho giocato una competizione ufficiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Djokovic: "Ritiro? Non è tra i miei pensieri. Sto ancora vivendo il mio sogno"

Djokovic: "Ritiro? Dopo le Olimpiadi 2028. Alberto Tomba mio idolo da bambino" - Uno degli ospiti più prestigiosi del World Sport Summit di Dubai, Novak Djokovic, ha rilasciato un'intervista alla CNN in cui ha affrontato diversi temi, a partire dal suo approccio al mondo dello ... sport.sky.it

Ritiro Djokovic, messaggio di pochissimi istanti fa: è ufficiale - Il campione di tennis Novak Djokovic vive un momento particolare della sua carriera. diregiovani.it

A Melbourne l’attesa per l’Australian Open è carica di tensione più che di entusiasmo. Il ritiro precauzionale di Lorenzo Musetti e i dubbi sulle condizioni fisiche di Novak Djokovic alimentano un clima di incertezza alla vigilia del primo Slam dell’anno. Tra prud - facebook.com facebook

Musetti si ferma per prudenza, Djokovic preoccupa per il fisico. L’Australian Open si avvicina tra dubbi, attese e il timore di forfait eccellenti. L’analisi completa x.com