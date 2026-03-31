L'Iran ha lanciato un attacco contro la base aerea saudita di Prince Sultan, situata ad Al Kharj, vicino a Riad. Durante l'operazione sono state colpite diverse aerocisterne KC-135 e un aereo AWACS E-3 Sentry è stato distrutto. Nessuna misura preventiva sembra essere stata adottata per proteggere questa installazione.

Il recente attacco iraniano alla base aerea saudita Prince Sultan situata ad Al Kharj, non lontano da Riad, avrebbe danneggiato “parecchie aerocisterne” tipo KC-135 presenti nel sito e distrutto un aereo AWACS (Airborne Warning and Control System) E-3 “Sentry”. L’attacco, secondo quanto riferito, sarebbe stato condotto con un misto di missili balistici non specificati e droni one way Shahed-136, e a quanto sembra a colpire l’AWACS sarebbe stato proprio uno o più di questi ultimi. L’azione è identica a una precedente, effettuata il 6 marzo, in cui altre aerocisterne non specificate sono state danneggiate. La base aerea Prince Sultan è situata... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Così l’Iran colpisce le basi Usa che nessuno ha pensato a proteggere

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