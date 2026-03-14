Nella notte tra sabato e domenica, l’Iran ha attaccato 17 basi militari statunitensi nel Golfo, causando nove morti e circa 150 feriti tra i militari presenti. L’attacco, avvenuto alle 01:00, ha coinvolto una serie di operazioni coordinate che hanno trasformato temporaneamente la regione in un’area di conflitto aperto. Nessun altro dettaglio sui targeting o le modalità dell’attacco è stato reso noto.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 01:00, il fronte del Golfo si è trasformato in un campo di battaglia ibrido dove l’Iran ha lanciato una strategia a tre punte contro gli Stati Uniti. Il messaggio arriva da Mojtaba Khamenei, la cui voce è stata letta da una presentatrice televisiva ieri, confermando che il bersaglio principale rimane l’America, definita come il Grande Satana. Nel giro di tredici giorni di conflitto, le forze iraniane hanno colpito almeno diciassette obiettivi militari statunitensi sparsi per la regione. I danni includono nove morti e oltre cento cinquanta feriti tra i soldati americani, con infrastrutture critiche danneggiate in Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar e Iraq. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran colpisce 17 basi USA: 9 morti, 150 feriti nel Golfo

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