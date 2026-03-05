Parigi dà l' ok agli aerei Usa in basi francesi per proteggere i Paesi del Golfo L' Iran | Colpita petroliera Usa nel Golfo

Parigi ha approvato l'uso di basi francesi da parte degli aerei statunitensi per operazioni nel Golfo. Nel frattempo, una petroliera statunitense è stata colpita in mare, secondo fonti iraniane. Nella notte a Teheran si sono registrate nuove esplosioni, mentre le autorità iraniane negano un’offensiva di terra curda. Il Senato degli Stati Uniti sta seguendo da vicino gli sviluppi.

Ancora esplosioni nella notte a Teheran, smentita l'offensiva di terra curda. Drone su un aeroporto azero. Il Senato Usa boccia la risoluzione per limitare i poteri di guerra a Trump Ancora esplosioni nella notte a Teheran, smentita l'offensiva di terra curda. Intanto il Senato Usa boccia la risoluzione per limitare i poteri di guerra a Trump La Francia ha autorizzato la presenza di aerei statunitensi in alcune basi in Medio Oriente, mentre è in corso l'attacco americano-israeliano contro l'Iran. Lo ha detto all'Afp una portavoce dello Stato di maggiore di Parigi: "Nell'ambito delle nostre relazioni con gli Stati Uniti, la presenza dei loro aerei è stata temporaneamente autorizzata nelle nostre basi" nella regione, "questi aerei contribuiscono alla protezione dei nostri partner nel Golfo".