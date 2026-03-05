Negli ultimi quattro giorni, le forze israeliane hanno condotto una serie di raid nell’Iran, concentrandosi principalmente nelle zone del Nord e dell’Ovest del Paese, mentre gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi nel Sud per proteggere le proprie basi. Durante questo periodo, sono stati lanciati circa cinquemila ordigni, con un’intensità di combattimenti che coinvolge il centro e l’ovest dell’Iran.

Cinquemila ordigni in 4 giorni di guerra, prevalentemente sul centro e sull’ovest del Paese. È il volume di fuoco erogato dalle Israel Defense Forces sull’ Iran dall’inizio delle “ major combat operations ”, come le ha definite Donald Trump, il 28 febbraio. Nelle aree del sud, invece, ha operato lo United States Central Command in base alla ripartizione delle aree di azione di “Epic Fury” frutto della pianificazione condotta negli ultimi mesi sull’asse Washington-Tel Aviv. Il lavoro, coordinato tramite i contatti quotidiani tra Eyal Zamir, capo di stato maggiore delle Idf, e Brad Cooper, capo del CENTCOM a stelle e strisce, è ripartito tra le due sponde dell’alleanza in base a tre criteri principali: geografia, tipologia di obiettivo e vantaggio relativo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Così Usa e Israele si dividono i raid sull’Iran: Tel Aviv bombarda nel Nord e nell’Ovest, Washington a Sud per proteggere le proprie basi

