Corriere dello Sport – l’Inter chiede almeno 70 milioni

L'Inter ha richiesto almeno 70 milioni di euro per una possibile cessione. Nel frattempo, il giocatore in questione si trova in una situazione di incertezza, con un punto interrogativo che aleggia sulla sua futura destinazione. La trattativa rimane aperta e nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori in attesa di ulteriori sviluppi.

2026-03-25 09:31:00 Il Corriere: MILANO – Caso o rebus? Di sicuro, sopra la testa di Thuram c’è un punto interrogativo grosso così. Che cos’ha? Perché non riesce a tornare quello di due anni fa? Sono questi i quesiti che riguardano il presente. Solo che, dietro, se ne portano anche altri. Insistere su Tikus, oppure aprire la porta ad una cessione, davanti ad offerte di una certa entità? Per l’ultima domanda occorrerà attendere la fine della stagione. Non tanto se sarà scudetto o meno, ma se l’interruttore di Thuram si sarà riacceso. A quel punto, si farà un bilancio e verranno prese le decisioni del caso. Stagione in ombra per Thuram. Attenzione, nessuno pensa di mettere in discussione le qualità dell’attaccante francese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – l’Inter chiede almeno 70 milioni Articoli correlati Corriere dello Sport – quanto chiede l’Inter e l’intreccio con Koné2026-03-29 09:09:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: Augusto a Roma è quantomeno una prospettiva imperiale. Corriere dello Sport – Juve, Carnesecchi nel mirino: quanto chiede l’Atalanta2026-02-23 09:09:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: La Juventus resta... Leggi anche: Corriere dello Sport – tutti gli scenari per giugno e cosa chiede a Lotito