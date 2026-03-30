Corriere dello Sport – quanto chiede l’Inter e l’intreccio con Koné

Il Corriere dello Sport riporta che l’Inter ha richiesto una cifra significativa, collegata anche alla trattativa con un giocatore coinvolto in un accordo con il club. Nella stessa giornata, si menziona anche una possibile trattativa per un trasferimento a Roma, con riferimenti a un possibile intervento di un agente. La notizia si concentra sulle dinamiche tra le parti e sui dettagli economici delle operazioni.

2026-03-29 09:09:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: Augusto a Roma è quantomeno una prospettiva imperiale. Anche se poi risponderebbe a un’esigenza molto più terrena e concreta: da gennaio il club giallorosso cerca un terzino sinistro da aggiungere a una batteria composta da calciatori adattati (Wesley e Rensch, nati e cresciuti a destra), quasi sempre indisponibili (tipo Angeliño) o che non hanno rispettato le attese (Tsimikas). Così i radar di Trigoria, che già avevano rintracciato profili come Fortini, Seys e Wolfe, ora sembrano puntare su Carlos Augusto dell’Inter, esterno esperto (ha 27 anni), abituato a muoversi con una linea a tre alle spalle e in grado pure di spostarsi dietro all’occorrenza, calciatore che nella sua squadra attuale è chiuso dall’inamovibile Dimarco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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