Corriere dello Sport – tutti gli scenari per giugno e cosa chiede a Lotito

Il Corriere dello Sport riporta le ultime novità sul calciomercato e gli scenari possibili per giugno, con particolare attenzione alle richieste avanzate a Lotito. La notizia si concentra sulla situazione attuale e sulle mosse previste, senza approfondire le motivazioni o i dettagli delle strategie future. La pubblicazione si rivolge agli appassionati che desiderano conoscere gli sviluppi più recenti e le eventuali decisioni imminenti.

2026-03-20 09:58:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: ROMA – Non vissero felici e contenti. Il finale della favola “bis” Lotito-Sarri può sembrare scontato: ognuno per la sua strada. Ma lasciarsi non è così facile. C’è il contratto di oltre due anni in ballo, pesa per oltre 5 milioni netti fino al 2028, il doppio al lordo. Mau chiederebbe di essere liberato solo in caso di chiamata allettante e di proposta economica dello stesso valore o simile. Può stizzicarlo il progetto. Firenze è una piazza che lo intriga, dopo la firma con la Lazio aveva ringraziato i tifosi viola per l’affetto dimostrato: “ Ho avuto un sostegno straordinario e commovente da parte della tifoseria della Fiorentina e questo lo porterò per sempre con me “. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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