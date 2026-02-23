Corriere dello Sport – Juve Carnesecchi nel mirino | quanto chiede l’Atalanta

L’Atalanta ha richiesto una cifra elevata per il portiere Carnesecchi, spinta da un mercato sempre più competitivo. La Juventus, interessata, valuta attentamente se fare un’offerta concreta. La trattativa si concentra sulla valutazione economica del giocatore e sulle possibilità di un accordo tra le due squadre. La situazione resta in evoluzione, e i tifosi attendono sviluppi ufficiali nelle prossime settimane. La decisione finale potrebbe influenzare molto il mercato di questa estate.

2026-02-23 09:09:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: La Juventus resta un can tiere aperto e, tra le riflessioni sempre attuali, c’è quella relativa al portiere. Gli errori di Di Gregorio, come quello sulla rete di Vojvoda nella sfida contro il Como, hanno infatti aumentato le preoccupazioni a Torino e alla Continassa. Lo stesso Spalletti nel post-gara ha riconosciuto il momento complicato dell’ex Monza, tuttavia protetto e difeso: «È in un momento di difficoltà come tutta la squadra. Ma noi non possiamo sbagliare un passaggio così. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Corriere dello Sport: “Scott mette la Roma nel mirino”Dopo aver segnato contro il Genoa nonostante i dolori, Scott McTominay si allena duramente a Castel Volturno.

Corriere dello Sport – nel mirino dei tifosi, potrebbe tornare all’InterIl difensore francese Benjamin Pavard, attualmente al Bayern Monaco, potrebbe tornare all’Inter, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, che evidenzia come i tifosi nerazzurri siano già in fermento per questa eventualità.

Corriere dello Sport: Juve senza grazia, Napoli nuovo con SantosLa prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, sabato 21 febbraio 2026, è dominata dal caso Kalulu e dalla Juventus che non ottiene la grazia FIGC ... tuttonapoli.net

Corriere dello Sport: Conte cerca un jolly ChampionsTra il Napoli e uno sprint Champions c’è Raffaele Palladino, napoletano ed ex compagno di Conte alla Juve nel 2003-2004. Nei tre precedenti contro Antonio ha sempre perso: due volte con la Fiorentina ... napolipiu.com

La moviola del Corriere dello Sport ha nettamente bocciato la prestazione di Chiffi nella gara di campionato Atalanta-Napoli.

Rischio Champions: irriconoscibili Meravigliosa Italia: 30 medaglie! Fuga Inter: Chivu a +10 sul Milan Napoli d'assalto: attacco under 23 Questa la prima pagina del Corriere dello Sport di domenica 22 febbraio