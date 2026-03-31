Il Napoli si prepara alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, ma il giocatore Romelu Lukaku non è ancora tornato in squadra. La società e l’allenatore attendono il suo rientro, mentre si parla di una linea dura nel caso in cui il calciatore non dovesse rispettare gli accordi di trasferimento o non rientrare nei piani tecnici.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli riparte da Castel Volturno e lo fa con un nodo ancora irrisolto: Romelu Lukaku. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la ripresa degli allenamenti segna un passaggio cruciale nella gestione del caso che tiene in sospeso l’ambiente azzurro. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport evidenzia come Conte si aspetti la presenza dell’attaccante già nella prima seduta verso il Milan. La posizione del club è netta. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport sottolinea che, in caso di mancata presentazione, Lukaku verrebbe automaticamente escluso dalla rosa, senza margini di ripensamento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Il Napoli e Conte aspettano Lukaku: linea dura se non torna”

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