Corriere dello Sport | Napoli il caso Lukaku | convocato dal Belgio ma ai margini con Conte

Romelu Lukaku è stato convocato dalla nazionale belga ma sembra avere un ruolo marginale nel Napoli, dove la sua presenza non è considerata centrale da parte dell’allenatore. L’attaccante si trova in una fase di incertezza tra impegni con la nazionale e le scelte della squadra italiana. La situazione ha attirato l’attenzione dei media, che ne hanno parlato in vari approfondimenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Romelu Lukaku vive un momento particolare della sua stagione, sospeso tra il ritorno in nazionale e un ruolo marginale nel Napoli. Come racconta il Corriere dello Sport, l’attaccante belga è stato convocato dal ct Garcia dopo nove mesi di assenza, ma nelle ultime gare in azzurro ha trovato pochissimo spazio. Il Corriere dello Sport evidenzia infatti come Lukaku sia rimasto in panchina sia contro il Lecce che contro il Cagliari, dopo aver disputato appena sei minuti contro il Torino. Una situazione quasi paradossale, considerando il peso specifico del giocatore e il suo recente passato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, il caso Lukaku: convocato dal Belgio ma ai margini con Conte” Articoli correlati Leggi anche: Corriere dello Sport: “Belgio, tornano De Bruyne e Lukaku: la coppia d’oro pronta per un nuovo Mondiale” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Conte si affida ai “Premier”: De Bruyne torna dal 1’ per la sfida di Cagliari” Aggiornamenti e notizie su Corriere dello Sport Napoli il caso... Temi più discussi: Napoli, la formazione ufficiale di Conte per la partita con il Cagliari; Napoli, giornata decisiva per la Champions: perché Conte ha una grande occasione; Napoli, la formazione ufficiale di Conte per il match con il Lecce; 1926-2026: i 100 anni del Napoli in edicola con il Corriere dello Sport-Stadio. Lobotka, intervento da rosso? La sentenza dal Corriere dello SportIl giornalista del Corriere dello Sport, Pasquale Salvione, attraverso l'intervista rilasciata ai microfoni di 1 Station Radio, ha parlato del campionato del Napoli, soffermandosi anche sull'episodio ... msn.com 1926-2026: i 100 anni del Napoli in edicola con il Corriere dello Sport-Stadio1926-2026: un secolo d'amore, un capitolo alla volta. Una storia lunga e gloriosa che abbiamo deciso di ripercorrere con due uscite settimanali - ogni mercoledì sabato - all'interno del quotidiano dis ... msn.com Corriere Moda - facebook.com facebook