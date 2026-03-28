Il Napoli ha comunicato a Romelu Lukaku che sarà escluso dalla rosa se non rientrerà nel progetto della squadra. La società ha fatto sapere che il giocatore deve tornare a disposizione o rischia di perdere il posto nel gruppo. La situazione tra il club e l’attaccante è al centro di una fase decisiva, con una comunicazione ufficiale arrivata nelle ultime ore.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – È arrivato il momento della verità tra il Napoli e Romelu Lukaku. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il caso esploso nei giorni scorsi è entrato nella sua fase decisiva: martedì, alla ripresa degli allenamenti, si capirà se sarà pace o rottura definitiva. Secondo quanto riportato da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il club azzurro ha fissato una linea chiara: chi sarà presente a Castel Volturno resterà nel progetto, chi non si presenterà verrà escluso dalla rosa. Un aut-aut che non lascia spazio a interpretazioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Il Napoli avvisa Lukaku. Fuori rosa se non torna”

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