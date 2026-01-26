Corriere dello Sport | Napoli ultima chiamata dal mercato | Juanlu torna d’attualità Conte studia un altro cambio di pelle

L’ultima settimana di mercato si avvicina e il Napoli è alla ricerca di un’ultima operazione. Juanlu torna a essere un’opzione, mentre la dirigenza valuta un eventuale cambiamento nel progetto tecnico, con Conte che studia nuove soluzioni per rafforzare la squadra. Un’occasione importante per definire i dettagli prima della chiusura della sessione di mercato.

"> Ultima settimana di mercato e un colpo ancora da piazzare. Il Napoli riflette mentre gioca, osserva mentre corregge. È una squadra camaleontica, capace di cambiare pelle più volte nel corso della stagione, come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport. Dall’idea iniziale di 4-3-3 si è passati a un nuovo assetto dopo l’arrivo di De Bruyne, fino alle ulteriori modifiche imposte dagli infortuni e dalle emergenze che hanno costretto Antonio Conte a continui aggiustamenti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Corriere dello Sport: “Ultima chiamata Napoli”Il Napoli si prepara ad affrontare oggi alle 18 al Maradona il match contro il Sassuolo.

Corriere dello Sport: “Napoli, rientro all’alba e subito Udine: Conte studia il turnover”Il Napoli è rientrato all’alba a Capodichino dopo la partita e si prepara subito alla trasferta di Udine.

