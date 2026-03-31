Contratti scaduti i sindacati denunciano | Un milanese su tre lavora con stipendi e tutele ferme al palo

I sindacati denunciano che circa un milanese su tre lavora con contratti scaduti, stipendi bloccati e tutele ferme al palo. La situazione riguarda il settore del personale non medico dipendente delle strutture sanitarie e ospedaliere, con un contratto collettivo che interessa circa 34 strutture in Lombardia. La mancanza di rinnovo contrattuale coinvolge un’ampia parte della forza lavoro sanitaria della regione.

Milano, 31 marzo 2026 – Un contratto collettivo di lavoro (Ccnl), quello del “ personale non medico dipendente degli Irccs e delle strutture sanitarie ospedaliere iscritte ad Aiop e Aris”, che in Lombardia riguarda 34.998 lavoratori tra cui 18.386 nella Città metropolitana di Milano, è scaduto addirittura dal 31 dicembre 2018, più di sette anni fa. A Milano e in Lombardia una persona su tre, escludendo il pubblico impiego, lavora con condizioni dettate da Ccnl scaduti da tempi più o meno lunghi, e al centro di un lungo braccio di ferro sul rinnovo, tra richieste sindacali e resistenze delle associazioni di categoria. Un impasse che fa sentire le sue conseguenze sul portafoglio delle famiglie, perché condizioni, tutele e stipendi restano al palo mentre nel frattempo il costo della vita incrementa anno dopo anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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