Sanità privata e Rsa anche in Toscana scatta lo stato di agitazione Contratti scaduti e stipendi sempre più bassi

I lavoratori della sanità privata e delle Rsa in Toscana sono scesi in piazza. Da tempo, i contratti sono scaduti e gli stipendi non salgono. La situazione ha portato i dipendenti a dichiarare lo stato di agitazione. La protesta si è fatta sentire in vari territori, con operai e infermieri che chiedono risposte concrete alle istituzioni.

Arriva anche in Toscana la protesta dei lavoratori della sanità privata e delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa). A distanza di settimane dall’incontro istituzionale del 22 dicembre scorso al ministero della Salute, non è ancora arrivata la convocazione del tavolo di confronto per il.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Sanità privata

I lavoratori della sanità privata e delle Rsa in Abruzzo sono scesi in piazza per protestare.

La sanità privata in Friuli Venezia Giulia è nel caos.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sanità privata

Argomenti discussi: Contratti fermi per Sanità privata e Rsa, sindacati pronti alla mobilitazione; Sanità privata e RSA. Stallo su contratti e silenzio istituzioni. Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl: Già in campo mobilitazione e richieste di ispezioni; Protestano i lavoratori della sanità privata e delle Rsa: Contratti scaduti da anni e salari sempre più lontani dal pubblico; Sanità Privata Proclamiamo lo stato di agitazione. Offesi 300mila dipendenti della sanità privata e delle RSA.

Contratti fermi per Sanità privata e Rsa, sindacati pronti alla mobilitazioneSanità privata e Rsa: Ccnl bloccati da anni. Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl annunciano mobilitazioni e ispezioni nelle strutture accreditate. nurse24.it

Sanità privata e Rsa: stallo sui contratti e silenzio delle istituzioni. Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl: Già in campo mobilitazione e richieste di ispezioniSanità privata e Rsa: stallo sui Ccnl e silenzio delle istituzioni. Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl: Già in campo mobilitazione ... nursetimes.org

Per i cittadini però la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente. Infatti, il colmo è questo: a fine marzo scade la convenzione con gli operatori della sanità privata e dalla Regione non arriva alcun segnale, né per quelli già convenzionati né per quelli che chi - facebook.com facebook

- sanità privata e Rsa I sindacati: “Le due associazioni datoriali responsabili dei tavoli di contrattazione, continuano a sottrarsi all’apertura dei negoziati. Nessuna risposta da @MinisteroSalute e @regioni_it” La nota stampa cislfp.it/2026/02 x.com