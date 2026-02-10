Sanità privata e Rsa anche in Toscana scatta lo stato di agitazione Contratti scaduti e stipendi sempre più bassi

Da firenzetoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavoratori della sanità privata e delle Rsa in Toscana sono scesi in piazza. Da tempo, i contratti sono scaduti e gli stipendi non salgono. La situazione ha portato i dipendenti a dichiarare lo stato di agitazione. La protesta si è fatta sentire in vari territori, con operai e infermieri che chiedono risposte concrete alle istituzioni.

Arriva anche in Toscana la protesta dei lavoratori della sanità privata e delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa). A distanza di settimane dall’incontro istituzionale del 22 dicembre scorso al ministero della Salute, non è ancora arrivata la convocazione del tavolo di confronto per il.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

