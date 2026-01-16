Carovita stipendi erosi dall’inflazione La segretaria Cisl | La priorità sono i contratti scaduti

L’aumento dei costi di vita ha influito significativamente sui salari, con una perdita media di almeno 7 punti percentuali, secondo l’ultimo rapporto Inps. La segretaria Cisl sottolinea come la priorità sia il rinnovo dei contratti scaduti, per garantire salari più adeguati alle attuali condizioni economiche. Un intervento che appare necessario per affrontare le sfide del carovita e tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori.

Roma, 16 gennaio 2026 – L’ultimo rapporto Inps sulle retribuzioni rilancia la questione salariale, segnalando come gli stipendi abbiano perso almeno 7 punti in media a causa del caro prezzi. Come bisogna agire? "La questione salariale è un tema reale e bruciante, da affrontare lontano dalle sirene della demagogia – avvisa senza mezzi termini la leader della Cisl, Daniela Fumarola –. Non esistono scorciatoie legislative o formule magiche. C’è piuttosto da valorizzare il ruolo delle relazioni industriali, esaltando la contrattazione nazionale e decentrata, costruendo accordi che elevino la produttività e la redistribuiscano su buste paga più pesanti e orari meno gravosi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carovita, stipendi erosi dall’inflazione. La segretaria Cisl: “La priorità sono i contratti scaduti” Leggi anche: La segretaria Fumarola: "Dalla Cisl valutazione in chiaroscuro sulla manovra" Leggi anche: La Fai Cisl di Sondrio ha una nuova segretaria generale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Carovita, stipendi erosi dall’inflazione. La segretaria Cisl: “La priorità sono i contratti scaduti” - Roma, 16 gennaio 2026 – L’ultimo rapporto Inps sulle retribuzioni rilancia la questione salariale, segnalando come gli stipendi abbiano perso almeno 7 punti in media a causa del caro prezzi. quotidiano.net

laRegione. Lowtone Music · Dramatic Soundtrack. Le proteste contro il regime e il carovita (inflazione galoppante, valuta svalutata e stipendi ridotti) continuano da otto giorni. A Teheran e in altre città i negozianti hanno chiuso i mercati, mentre la polizia è inter - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.