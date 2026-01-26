Stipendi alla fame e contratti part-time ora basta | i lavoratori Leroy Merlin attaccano azienda e sindacati

I dipendenti Leroy Merlin di Fiumicino hanno espresso insoddisfazione riguardo all’accordo integrativo firmato il 19 gennaio 2026, denunciando salari bassi e contratti part-time. La loro presa di posizione evidenzia le difficoltà economiche e le condizioni di lavoro precarie, sollevando questioni sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sulla trasparenza delle trattative sindacali.

Fiumicino, 26 gennaio 2026 – I lavoratori di Leroy Merlin prendono posizione contro l’accordo integrativo aziendale firmato con le organizzazioni sindacali il 19 gennaio 2026. In una nota, i dipendenti parlano di “indignazione e delusione” e descrivono l’intesa come “un vero e proprio schiaffo”, perché, sostengono, sarebbe maturata senza un reale coinvolgimento della base. Nel testo, i lavoratori affermano che le trattative sarebbero state “inutili” e che l’accordo fosse “già deciso tra le parti”, con i dipendenti “esclusi dal processo decisionale”. La critica non è rivolta soltanto all’azienda: la nota chiama in causa anche i sindacati, accusati di aver ignorato “diritti” ed “esigenze” dei lavoratori.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

