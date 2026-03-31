Il Consorzio Autostrade in Sicilia ha accumulato perdite per circa 46,5 milioni di euro. Sono in corso contenziosi giudiziari che potrebbero portare a una perdita supplementare di circa 90 milioni di euro. La situazione finanziaria del consorzio si mantiene critica, con debiti elevati e contenziosi legali ancora in fase di definizione.

Le perdite ammontano già a 46 milioni e 555 mila euro. Ma ci sono anche contenziosi ormai quasi conclusi con una sconfitta che potrebbero aggiungere altri 90 milioni alla voce «debiti». Alla Regione è scattato l’allarme sui buchi di uno degli enti storici, il Consorzio Autostrade Siciliane. È lì che sta aprendosi una falla in grado di costringere Palazzo d’Orleans a riaprire la cassa e sprecare così una parte dell’avanzo di amministrazione da 2,2 miliardi faticosamente messo insieme negli ultimi anni e in attesa di essere sbloccato dalla Corte dei Conti. Nelle 29 pagine con cui i tecnici dell’Ars hanno passato ai raggi X il bilancio consolidato della Regione ci sono tre righe più evidenti della altre: il servizio Bilancio del Parlamento, pur confermando il trend di risanamento dei conti, segnala che al Cas la situazione sta precipitando. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Consorzio Autostrade in bilico: in Sicilia il buco nero dei debiti vale 46 milioni

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