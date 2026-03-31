Consorzio Autostrade in bilico | in Sicilia il buco nero dei debiti vale 46 milioni
Il Consorzio Autostrade in Sicilia ha accumulato perdite per circa 46,5 milioni di euro. Sono in corso contenziosi giudiziari che potrebbero portare a una perdita supplementare di circa 90 milioni di euro. La situazione finanziaria del consorzio si mantiene critica, con debiti elevati e contenziosi legali ancora in fase di definizione.
Le perdite ammontano già a 46 milioni e 555 mila euro. Ma ci sono anche contenziosi ormai quasi conclusi con una sconfitta che potrebbero aggiungere altri 90 milioni alla voce «debiti». Alla Regione è scattato l’allarme sui buchi di uno degli enti storici, il Consorzio Autostrade Siciliane. È lì che sta aprendosi una falla in grado di costringere Palazzo d’Orleans a riaprire la cassa e sprecare così una parte dell’avanzo di amministrazione da 2,2 miliardi faticosamente messo insieme negli ultimi anni e in attesa di essere sbloccato dalla Corte dei Conti. Nelle 29 pagine con cui i tecnici dell’Ars hanno passato ai raggi X il bilancio consolidato della Regione ci sono tre righe più evidenti della altre: il servizio Bilancio del Parlamento, pur confermando il trend di risanamento dei conti, segnala che al Cas la situazione sta precipitando. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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