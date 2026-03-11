Sanità in Puglia buco da 369 milioni | l’ombra dell’aumento Irpef per coprire i debiti

Durante un incontro a Roma tra i tecnici del Dipartimento Salute della Regione e i dirigenti dei ministeri dell'Economia e della Salute è stato rivelato che la sanità in Puglia ha un disavanzo di 369 milioni di euro previsto per il 2025. La questione riguarda i debiti accumulati e si ipotizza un possibile aumento dell’Irpef per coprire questa cifra.

Un buco da 369 milioni di euro per il 2025. Il dato relativo all'ammontare del disavanzo nei conti della sanità pugliese per il 2025 è emerso ieri, nel corso dell'incontro avvenuto a Roma tra i tecnici del Dipartimento Salute della Regione e i dirigenti dei ministeri dell'Economia e della Salute.