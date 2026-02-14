Consorzio di bonifica il bubbone del servizio idrico | perdite non solo nella rete buco da 5,6 milioni

Il Consorzio di bonifica Centro-Sud si trova nel mirino per le gravi perdite nel servizio idrico, che hanno causato un buco di 5,6 milioni di euro. La causa principale risiede nelle tubature vecchie e mal mantenute, che perdono acqua continuamente. Ciò ha portato a un aumento dei costi e a problemi nelle forniture per le aziende agricole e le famiglie della zona.

Il vero bubbone del Consorzio di bonifica Centro-Sud, non l'unico a dir la verità, è il servizio idrico. Ogni anno il cosiddetto “Centro di costo Acquedotti rurali” genera un disavanzo che oscilla tra i 5 e i 6 milioni, nel 2025 è stato pari a 5,6 milioni. Colpa di inefficienze, perdite importanti nella rete di distribuzione dell'acqua e anche di una elevata morosità, va detto. Un servizio, è il caso di dire, che fa acqua da tutte le parti. Ma il paradosso è che l'articolo 108 della legge regionale 42 del 2024 prevedeva il trasferimento della gestione degli acquedotti rurali ad Acquedotto Pugliese, passaggio mai realmente avvenuto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Consorzio di bonifica, il bubbone del servizio idrico: perdite non solo nella rete, buco da 5,6 milioni 'Buco nero' del Consorzio idrico: nuova condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo La recente condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dell’Italia evidenzia ancora una volta le criticità del territorio di Caserta, coinvolto in questioni legate alla gestione delle risorse idriche. Dal Consorzio di bonifica 12 milioni di euro per la manutenzione del territorio Il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno ha annunciato un finanziamento di 12 milioni di euro destinato alla manutenzione del territorio nel 2024. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Acqua, arriva la beffa: il Consorzio di bonifica chiede 4 milioni agli agricoltori pugliesi; Guasto all’idrovora dopo le piogge: intervento del Consorzio di bonifica per ripararla; Consorzi di Bonifica, scontro sui tributi tra caro-energia e bollette sospese; Consorzio di bonifica, Catanzaro (Pd): Piena solidarietà ai lavoratori, si intervenga subito per garantire serenità e continuità. Francesco Todisco è il nuovo presidente del Consorzio di bonifica del VolturnoNel servizio parla Francesco Todisco, nuovo presidente del Consorzio di bonifica del Volturno. rainews.it Todisco presidente del Consorzio di Bonifica Volturno: Ringrazio i delegati per avermi elettoRingrazio il Consiglio dei Delegati per avermi eletto Presidente del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno. È una responsabilità che avverto in tutta la sua pienezza, nella ... corriereirpinia.it https://www.tvcampiflegrei.it/consorzio-di-bonifica-del-bacino-inferiore-del-volturno-francesco-todisco-eletto-presidente/ facebook