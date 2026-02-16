Consorzio debiti e spese | deficit da 150 milioni e il nodo del personale

Il consorzio ha accumulato un disavanzo di oltre 150 milioni di euro negli ultimi vent’anni, a causa di debiti cresciuti e spese fuori controllo. La situazione si aggrava anche per le criticità legate al personale e alla riduzione delle consulenze e delle spese superflue. Un esempio concreto è il calo delle assunzioni rispetto agli anni passati, che evidenzia le difficoltà nel gestire le risorse umane.

Oltre 150 milioni di disavanzo, un passivo accumulato nel corso degli ultimi 20 anni, il nodo del personale e la riduzione di consulenze e spese non necessarie. Il rilancio del Consorzio di bonifica Centro Sud della Puglia passa anche dalla soluzione di questi due problemi. Il percorso per arrivare ad un pareggio di bilancio della gestione corrente, al netto dei contributi regionali che oscillano ogni anno tra i 10 e i 15 milioni di euro, è però tutto in salita. E non è a breve termine, ci vorranno almeno dieci anni per riportare i conti in ordine. Due piani di gestione Il commissario dell'Ente, Francesco Ferraro, ha presentato alla Regione due distinti piani di gestione: il piano di riequilibrio e quello di rientro. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

