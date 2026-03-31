È stato avviato ufficialmente il processo di fusione tra le Confindustrie di Ancona, Fermo e Macerata durante un incontro presso l’hotel Seebay di Portonovo. Il direttore generale nazionale ha dichiarato che ora ci sono tre realtà, mentre le altre si uniranno in futuro. La collaborazione tra le associazioni mira a formare un’unica entità di rappresentanza.

ANCONA La posa della prima pietra (metaforica). All’hotel Seebay di Portonovo ha preso ufficialmente il via il percorso di aggregazione tra le Confindustrie di Ancona, Fermo e Macerata, con la firma dei rispettivi presidenti. Come anticipato dal Corriere Adriatico, a tenere a battesimo un evento che nelle Marche dei mille campanili è qualcosa di storico, c’è il direttore generale di Confindustria nazionale Maurizio Tarquini. Guardando dall’esterno la regione al plurale si dice «ottimista e fiducioso» sulla fusione proiettata alla Confindustria unica: «Ho visto tanta determinazione da parte dei presidenti e dei consigli generali. È un primo passo, ma sono convinto che se questa operazione viene fatta rispettando fino in fondo le peculiarità dei territori, anche gli altri si uniranno». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Confindustria Marche, via alla fusione. «Ora in 3, gli altri si uniranno». Patto tra Ancona, Fermo e Macerata, il dg nazionale Tarquini: «Fate massa critica»

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