Biglietti vincenti nelle Marche | la Lotteria Italia 2026 fa ricca Ancona Macerata e Fermo

I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026 sono stati estratti nelle Marche, coinvolgendo città come Ancona, Macerata e Fermo. Questa edizione si è conclusa con vendite in aumento e premi di grande valore distribuiti su tutto il territorio nazionale. La regione si conferma protagonista di uno dei momenti più attesi delle festività, mantenendo vivo il legame con questa tradizione popolare.

Ancona, 7 gennaio 2026 — La Befana porta fortuna e riaccende i sogni anche nelle Marche. L'edizione 2026 della Lotteria Italia si chiude con numeri importanti, tra vendite in crescita, premi milionari distribuiti in tutta la penisola e una regione che conferma il proprio legame con uno dei riti più popolari delle festività. Un appuntamento che continua a mescolare tradizione, televisione e speranza, capace ancora una volta di coinvolgere milioni di italiani. Le vincite totali e i premi rispettivi. Quest'anno, oltre al boom dei biglietti venduti, sono stati attribuiti 306 premi complessivi per un montepremi totale di 22 milioni 688 mila euro.

