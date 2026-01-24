Narcotraffico tra Marche e Svizzera maxi blitz | arresti e perquisizioni a Macerata e Fermo

Una vasta operazione tra Italia e Svizzera ha portato all’arresto di diversi sospetti e a perquisizioni a Macerata e Fermo. Coordinata dalla Dda di Ancona e dalla Procura svizzera, l’indagine ha smantellato un’organizzazione criminale coinvolta nel traffico di droga e nel riciclaggio di denaro illecito, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alle attività illecite transfrontaliere.

Ancona, 24 gennaio 2026 – Maxi operazione internazionale di polizia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Ancona e dal Pubblico ministero Pubblico della Confederazione Svizzera, ha portato allo smantellamento di una pericolosa organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti e al riciclaggio di capitali illeciti. Nove misure cautelari tra Italia, Svizzera e Danimarca. Le forze dell'ordine hanno eseguito 9 misure cautelari tra Italia, Svizzera e Danimarca. L'indagine, condotta dal Gico della Guardia di Finanza di Ancona e dallo Scico, con il supporto di Eurojust e della Procura Nazionale Antimafia, ha svelato una rete complessa con vertici operativi nel Canton Ticino e basi logistiche nelle province di Macerata e Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

