Confindustria nasce una nuova rete industriale regionale | al via l’aggregazione tra Ancona Fermo e Macerata

Da Portonovo, tre associazioni territoriali di Confindustria delle Marche hanno firmato un accordo per avviare un percorso di aggregazione. I presidenti delle tre realtà, Fabrizio Luciani, Diego Mingarelli e Marco Ragni, hanno sottoscritto il documento che dà il via a una nuova rete industriale regionale, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le aree di Ancona, Fermo e Macerata.

ANCONA – Fare sistema per competere di più: prende ufficialmente il via da Portonovo il percorso di aggregazione tra tre associazioni territoriali marchigiane di Confindustria con la firma dei presidenti Fabrizio Luciani (Fermo), Diego Mingarelli (Ancona) e Marco Ragni (Macerata). Un progetto che punta a rafforzare il sistema industriale regionale, valorizzare le specificità dei territori e potenziare le relazioni tra le imprese lungo le filiere produttive, unendo competenze e mantenendo una forte vicinanza al tessuto imprenditoriale locale. Alla firma, presenti il direttore generale di Confindustria Maurizio Tarquini e il direttore... 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Confindustria, nasce una nuova rete industriale regionale: al via l’aggregazione tra Ancona, Fermo e Macerata Una raccolta di contenuti su Confindustria nasce una nuova rete... Biglietti vincenti nelle Marche: la Lotteria Italia 2026 fa ricca Ancona, Macerata e FermoAncona, 7 gennaio 2026 — La Befana porta fortuna e riaccende i sogni anche nelle Marche. In Lombardia nasce una nuova rete ospedaliera contro il tumore ovaricoInterventi mirati per ridurre i tempi di attesa, programmazione di prestazioni ambulatoriali (pre e post intervento), garanzia di agende dedicate da... Imprese del commercio e turismo fanno rete, a Cattolica nasce una nuova associazioneRealtà che riunisce operatori del commercio e del turismo con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra le attività economiche della città e...