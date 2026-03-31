come ci siamo innamorati dei capelli di moise kean in nazionale

Durante la partita contro l'Irlanda del Nord, Moise Kean ha segnato un gol decisivo che ha contribuito alla qualificazione della Nazionale alla finale playoff. La partita si è conclusa con un risultato che ha permesso alla squadra di accedere alla fase successiva. La sfida con la Bosnia, in programma martedì sera, deciderà se l’Italia si qualificherà ai Mondiali in America.

Ci sono momenti in cui parlare di capelli sembra quasi un atto irresponsabile. Moise Kean contro l'Irlanda del Nord ha segnato il gol che ha portato la Nazionale alla finale playoff, quella che martedì sera contro la Bosnia deciderà se questa Italia andrà o meno ai Mondiali in America. Il peso specifico della situazione è tale che dedicare spazio a un'acconciatura potrebbe sembrare, nella migliore delle ipotesi, una distrazione. E invece no. Perché quando Kean è in campo è oggettivamente difficile guardare da un'altra parte, e non soltanto per quello che fa con il pallone. L'acconciatura in questione sono dei faux locs chunky: trecce spesse e voluminose, costruite con extension che replicano la texture di un dreadlock maturo, con i lati rasati a creare un contrasto quasi architettonico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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