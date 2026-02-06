Virginia Stablum di Striscia | Noi Veline come Samira Lui non siamo uno stereotipo Moise Kean? Sono single
Virginia Stablum di Striscia difende le Veline, dicendo che non sono uno stereotipo come Samira Lui. L’ex modella chiarisce anche che Moise Kean è single, rompendo qualche gossip sulle sue relazioni. La sua intervista mette in luce come si voglia uscire dai cliché e mostrarsi più semplici e autentici.
Virginia Stablum è una delle sei Veline che hanno rivoluzionato il bancone di Striscia La Notizia e, in quest'intervista a Fanpage.it, rivendica con orgoglio la sua scelta, parlando di un lavoro fatto di fatica e precisione: "Non mi sento stereotipata o sessualizzata, siamo donne forti e competenti". E sui gossip con il calciatore Moise Kean: "Parte del passato".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Virginia Stablum
Striscia la Notizia riparte con sei veline: chi è Virginia Stablum, da Miss Universe Italy alla liaison con Moise Kean
Striscia la Notizia torna giovedì 22 gennaio su Canale 5 con un’edizione rinnovata, che include sei veline.
Nuovo amore per Virginia Stablum: c’è Moise Kean dopo Luca Vezil
Ultime notizie su Virginia Stablum
Argomenti discussi: Chi è Virginia Stablum, la nuova velina di Striscia la notizia; Ecco chi sono le 6 nuove Veline di Striscia la notizia; Virginia Stablum, la moda, le radici tedesche-nigeriane, l'esordio in tv a Uomini e donne, la storia con Ignazio Moser: Sogno in grande...; Quello che le Veline non dicono in tv. L’intervista su TV Sorrisi e Canzoni.
Chi è Virginia Stablum, la nuova velina di Striscia la notiziaEx corteggiatrice di Uomini e Donne e Miss Universo Italia: ecco la carriera e la vita privata di Virginia Stablum, la nuova velina di Striscia ... 105.net
Striscia la Notizia: Lara sul palco di Sanremo con Elodie, Virginia ex di Uomini e Donne, Alessia la criminologa, il ritorno di Nausica e... - Chi sono le 6 veline del tg ...Striscia la Notizia triplica, sei veline per le puntate in prime time su Canale 5: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, ... affaritaliani.it
POV: sta per iniziare una nuova puntata di Striscia e le nostre Veline sono cariche #Striscialanotizia #LeVeline @festaginevra @nausicamarasca @chere.cherry @lavinia.circeo @alessiaanziolii @virginia.stablum facebook
Le 6 nuove Veline di Striscia 2026: Lavinia Circeo, Lara Granata, Alessia Anzioli, Virginia Stablum, Nausica Marasca e Ginevra Festa primaonline.it/2026/01/16/462… x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.