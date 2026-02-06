Virginia Stablum di Striscia | Noi Veline come Samira Lui non siamo uno stereotipo Moise Kean? Sono single

Virginia Stablum di Striscia difende le Veline, dicendo che non sono uno stereotipo come Samira Lui. L’ex modella chiarisce anche che Moise Kean è single, rompendo qualche gossip sulle sue relazioni. La sua intervista mette in luce come si voglia uscire dai cliché e mostrarsi più semplici e autentici.

Virginia Stablum è una delle sei Veline che hanno rivoluzionato il bancone di Striscia La Notizia e, in quest'intervista a Fanpage.it, rivendica con orgoglio la sua scelta, parlando di un lavoro fatto di fatica e precisione: "Non mi sento stereotipata o sessualizzata, siamo donne forti e competenti". E sui gossip con il calciatore Moise Kean: "Parte del passato".🔗 Leggi su Fanpage.it

Striscia la Notizia torna giovedì 22 gennaio su Canale 5 con un’edizione rinnovata, che include sei veline.

