Gli azzurri del curling sono ancora in corsa nella semifinale contro gli Stati Uniti. Nel settimo end, l’Italia si trova sotto 5-7, ma ha il possesso del martello, l’ultima pietra dell’end. La partita si decide ora, con gli azzurri che cercano di ribaltare il risultato e andare avanti.

Nel settimo end della sfida di semifinale del doppio misto di curling tra Stati Uniti e Italia, gli azzurri campioni in carica sono sotto 5-7 ma hanno il martello, ovvero la possibilità di lanciare l’ultima stone dell’ end, che è come se fosse il penultimo inning di una partita di baseball. La responsabilità è di Stefania Constantini, la cui espressione concentrata e glaciale durante i lanci è diventata in Italia uno dei simboli delle ultime Olimpiadi invernali. L’azzurra deve per forza togliere di mezzo la stone gialla degli USA per fare tre punti e scavalcarli in vista dell’ultimo end. Si andasse pari sarebbe una situazione complicatissima per l'Italia, dato che il martello tornerebbe agli statunitensi e gli basterebbe fare un punto con il vantaggio dell’ultima stone. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Come ci siamo innamorati del curling

Approfondimenti su Italy United States

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Italy United States

Argomenti discussi: Ci siamo innamorati di te: Tricomi presenta il suo libro su Ornella Vanoni; Whispers of Rain. Intervista ad Alina Bzhezhinska; Tom e Annemarie dall’Olanda alle Marche: Siamo ripartiti da zero. Mare, montagna, cibo: una terra magica per i nostri figli; Stephanie Cavalli, sorpresa e star delle ultime sfilate couture: 5 motivi per cui ci siamo (ri)innamorati di lei.

Ispirazione unghie per San Valentino Siamo innamorati di queste tonalità rosa e rosso. Quale ti conquista di più #redpassion #loveandnails #opinails - facebook.com facebook