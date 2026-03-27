Moise Kean ha segnato dodici gol in venticinque presenze con la nazionale, con una media di circa 0,48 gol a partita. Questa stessa media è stata raggiunta da un altro attaccante storico della nazionale, che ha segnato un numero di gol simile in un numero di partite analogo. I dati sono stati calcolati considerando il totale delle reti segnate e il numero di partite disputate.

Moise Kean ha segnato 12 reti in 25 presenze. Va in gol da cinque partite di fila. È il trascinatore della squadra di Gattuso Db Bergamo 26032026 - spareggio qualificazioni Mondiali 2026 Italia-Irlanda del Nord foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: esultanza gol Moise Kean Dodici gol in venticinque partite. Che in media fanno 0,48 gol a partita. Meglio non andare a vedere chi altri nella storia più o meno recente della Nazionale italiana ha chiuso con la media di 0,48 gol a partita. Si tratta di un certo Roberto Baggio. Che in 56 partite di reti ne ha segnate 27. Quarto marcatore di tutti i tempi, al pari di Alessandro Del Piero che però di presenze ne ha 91. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Moise Kean in Nazionale ha la stessa media gol di Baggio

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