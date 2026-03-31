Sabato notte, 11 ottobre 2025, un ventiduenne della Bocconi si trova in corso Como, una delle strade più frequentate della zona della movida milanese. Nelle ultime settimane si sono verificati diversi episodi che coinvolgono giovani con precedenti penali, tra cui il possesso di coltelli e accuse di reati sessuali, sollevando preoccupazioni sulla condotta dei minori nella città di Monza.

Numerosi casi di cronaca alimentano l’allarme su maranza e baby-gang, con tanti minorenni protagonisti degli ultimi casi di cronaca. Abbiamo sentito alcuni esperti del settore: “Continuiamo a colpevolizzare i giovani" Recentemente sul territorio di Monza e della Brianza si sono registrati diversi casi di aggressioni notturne, accomunati dalla giovane età dei protagonisti e dalla violenza esplosa per motivi decisamente futili. Spesso la scelta delle vittime è addirittura casuale, come nel caso della gang di ragazzi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Coltello in tasca a 15 anni e più reati sessuali: cosa sta succedendo ai ragazzi a Monza

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