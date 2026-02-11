Strage in una scuola canadese | cosa sta succedendo davvero ai nostri ragazzi?

Una sparatoria ha sconvolto una scuola nella piccola comunità di Tumbler Ridge, in Columbia Britannica. Le autorità stanno ancora cercando di capire cosa sia successo e quante persone siano rimaste coinvolte. Le prime notizie parlano di diversi feriti e di alcuni morti, ma i dettagli ufficiali non sono ancora stati diffusi. La comunità si stringe attorno alle famiglie colpite, mentre le forze dell’ordine lavorano per ricostruire l’accaduto. La paura e lo sgomento sono palpabili in un momento in cui tutti si chiedono come sia potuto succedere

La cronaca delle ultime ore ha portato al centro dell'attenzione mondiale la tragedia avvenuta a Tumbler Ridge, nella British Columbia, dove un attacco armato ha sconvolto una piccola comunità nell'arco di pochi minuti. Le forze dell'ordine locali riferiscono almeno dieci persone uccise, tra cui l'autore dell'aggressione, e oltre venti feriti in quello che è uno dei più gravi episodi di violenza in un istituto scolastico canadese degli ultimi decenni. L'allarme è scattato durante le lezioni: studenti e personale si sono ritrovati improvvisamente nel mezzo di una situazione che nessuno — né insegnanti né famiglie — avrebbe mai potuto immaginare.

