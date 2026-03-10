Giovanissimi armati | che cosa sta succedendo a Monza e come fermare la moda di uscire di casa col coltello

A Monza due giovanissimi sono stati minacciati con un coltello da due ragazzi più grandi, costringendoli a consegnare i soldi. Nei giorni scorsi si sono verificati altri episodi simili, in cui ragazzini sono stati coinvolti in situazioni di minaccia con armi bianche. La crescente diffusione di questa

Il problema ritorna d'attualità (anche in consiglio comunale) dopo l'aggressione a danno di due adolescenti a pochi passi dal Duomo di Monza L’ultimo episodio è proprio di pochi giorni fa: due ragazzini sono stati minacciati con il coltello da due ragazzi poco più grandi, consegnando i soldi che avevano in tasca. È successo in centro a Monza, l’1 marzo, nel pomeriggio di una domenica di sole. Una vicenda che aveva raccontato la redazione di MonzaToday raccogliendo lo sfogo di una mamma che ha paura quando il figlio adolescente trascorre la domenica pomeriggio in centro con gli amici. Un problema, quello dei giovani armati di coltello che vivono nelle strade della città (ma non solo quelle di Monza) che è finita anche sui banchi del consiglio comunale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Articoli correlati

Trattori in azione all'ex macello: che cosa sta succedendo nel vecchio mattatoio di MonzaIl rumore dei trattori non è passato inosservato e i residenti sono corsi in strada per vedere che cosa stava accadendo.

Carri armati, colpi di mortaio, cecchini. Ci sono anche 740 soldati italiani. Cosa sta succedendoSul fronte orientale dell’Alleanza Atlantica si svolge uno scenario che riproduce un conflitto armato vero e proprio, fatto di carri armati in...

Contenuti e approfondimenti su Giovanissimi armati

Temi più discussi: Girano in centro a Senigallia armati di coltelli: nei guai 2 ragazzini, uno ha 14 anni; Vuoi costruire una molotov? Ecco come si fa. Le inquietanti lezioni su Telegram di un 16enne trevigiano ai baby bombaroli; Gioielli, immobili e orologi di valore: stanato il cassiere del clan Contini; Allarme furti, commercianti chiedono un vertice in Questura.

Giovanissimi armati: che cosa sta succedendo a Monza e come fermare la moda di uscire di casa col coltelloIl problema ritorna d'attualità (anche in consiglio comunale) dopo l'aggressione a danno di due adolescenti a pochi passi dal Duomo di Monza ... monzatoday.it

La strage di giovanissimi a Crans-Montana: dal rogo alle indagini, cosa sappiamoUna serata di festa che si trasforma in un incubo per decine di giovanissimi: quarantuno morti e oltre 110 feriti, la maggior parte dei quali in condizioni gravissime per le ustioni riportate. ansa.it

Giovane picchiato da alcuni ragazzi armati di un tirapugni e un manganello telescopico - facebook.com facebook