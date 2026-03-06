Yellowstone il bacino acido più grande del mondo è tornato a eruttare dopo anni | cosa sta succedendo

L'Echinus Geyser, il più grande bacino acido del mondo situato nel Parco Nazionale di Yellowstone, ha ripreso a eruttare dopo oltre cinque anni di inattività, sorprendendo visitatori e ricercatori. La sua attività si è manifestata con nuove eruzioni che hanno attirato l'attenzione di chi si trova nella zona. Nessuna altra attività significativa è stata segnalata nelle ultime ore.

L'Echinus Geyser, il più grande bacino acido del mondo sito nel Parco Nazionale di Yellowstone, è tornato a produrre spettacolari eruzioni dopo più di cinque anni di silenzio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Disney World, sesta morte in tre mesi: cosa sta succedendo nel parco più famoso del mondoUn uomo è stato trovato morto venerdì sera a Disney World, segnando il sesto decesso all’interno delle proprietà del parco a tema della Florida negli... Iceberg grande come Roma è diventato blu e sta per disintegrarsi: cosa sta succedendoNelle ultime immagini riprese dallo spazio l'enorme iceberg A23a risulta di un affascinante colore blu. Una raccolta di contenuti su Yellowstone il bacino acido più grande.... Temi più discussi: Yellowstone: il più grande geyser acido del mondo erutta dopo anni di silenzio; Il più grande geyser acido del mondo erutta a Yellowstone dopo anni di silenzio; I geyser di Yellowstone hanno eruttato per la prima volta dopo anni. Yellowstone: il più grande geyser acido del mondo erutta dopo anni di silenzioIl più grande geyser acido di Yellowstone è tornato attivo dopo anni, eruttando getti alti 9 metri, ma la sua attività resta imprevedibile. tech.everyeye.it Parco nazionale di Yellowstone, un nuovo buco nel bacino di Norris Geyser è comparso in modo improvviso e ‘silenzioso’Immaginate di svolgere il vostro lavoro presso il Parco Nazionale di Yellowstone (Stati Uniti) e di notare improvvisamente un bacino di acqua azzurrina che prima non esisteva. È esattamente quello che ... wired.it Marshals: A Yellowstone Story parte con basi solide ma con un margine di miglioramento evidente. È una serie che sa da dove viene, conosce il proprio patrimonio narrativo e non lo tradisce: deve ancora trovare il coraggio, però, di emanciparsene del tutto. L - facebook.com facebook Grande successo, negli Stati Uniti, per il debutto di #Marshals, la nuova serie tv sequel di #Yellowstone. Al link tutti i numeri: x.com